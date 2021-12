Kompany relativise les "échecs" européens en Europe : "Bruges avait un groupe très compliqué ..."

Anderlecht n'a pas pu disputer les poules européennes cette saison, et n'a donc rien pu faire pour éviter le naufrage des clubs belges. Vincent Kompany, cependant, n'est pas trop critique vis-à-vis des performances de ses homologues.

Le RSC Anderlecht est certainement l'un des clubs belges disposant d'une tradition européenne bien ancrée, avec plusieurs titres et des campagnes iconiques, y compris ces vingt dernières années. Mais cette saison, les Mauves n'ont pu que constater de l'extérieur le naufrage belge en Champions League et Europa League. "Relativisons tout d'abord l'échec de Bruges, ce n'était pas un groupe simple du tout", entame Vincent Kompany quand on lui demande ce qu'il en pense.

Ne pas sous-estimer le progrès d'autres pays européens

"Ensuite, il ne faut pas sous-estimer les progrès que beaucoup de pays font en termes de méthodologie. Il y a des équipes très variées, capables de bien défendre, de presser, des équipes qui évoluent", ajoute-t-il. "Certains pays comme la Serbie ou la Suisse ont plusieurs équipes capables de faire des résultats. On ne doit pas juste se regarder le nombril. Le football européen évolue et j'espère que la Belgique y arrivera également".

La Belgique sera en effet dépassée au classement UEFA, sauf miracle, par plusieurs de ces pays jusque là considérés "plus faibles". "C'est une année moindre mais j'espère qu'on pourra effectuer des pas en avant à l'avenir. Les "petites" équipes ne le sont pas toujours, elles mettent de l'intensité, ont un jeu complet et ça rend les matchs plus difficiles qu'à une époque. Nous avons la qualité et le talent pour performer, mais il faudra passer un palier en Europe".