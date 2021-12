Le coach du mois de novembre en Premier League est connu

Pep Guardiola a eu les faveurs des suffrages. L'entraîneur de Manchester City a mené son équipe vers trois victoires en autant de rencontres disputées en novembre, reprenant ainsi le leadership de Premier League en s'imposant face à Manchester United (0-2), Everton (3-0) et West Ham (2-1).

Il s'agit de la dixième fois que Guardiola est élu Entraîneur du mois en Premier League.

Pep Guardiola has been named @BarclaysFooty Manager of the Month for the 10th time#PLAwards | @PepTeam pic.twitter.com/UmaPsFRrcY