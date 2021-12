Benteke et Crystal Palace font tomber Everton

Le Belge est rentré en cours de jeu.

Les hommes de Patrick Vieira se sont imposés sur le score de 3-1 à Selhurst Park face aux Toffees. La star montante de Crystal Palace, Conor Callagher, a inscrit un doublé (41e et 93e). James Tomkins avait entre temps marqué le deuxième but des Eagles (62e) tandis que l'attaquant vénézuélien Salomon Rondon avait réduit l'écart (70e). Christian Benteke, a nouveau sur le banc, a remplacé Odsonne Edouard à la 74e minute. Crystal Palace est 12e avec 19 points, 1 de plus qu'Everton, 14e.