Le FC Barcelone concède le nul face à Osasuna

Les Catalans ont encore déçu ce dimanche. Accrochés par Osasuna suite à un but dans les dernières minutes, les hommes de Xavi n'y arrivent toujours pas.

En l'absence de Memphis Depay, blessé face au Bayern mercredi, le tacticien espagnol n'avait pas vraiment d'autre choix que de titulariser Luuk de Jong en pointe. Un événement également à souligner : Samuel Umtiti, titularisé en défense, a joué ses premières minutes cette saison. Les Catalans ont ouvert le score dès la 12e minute via Nico Gonzalez mais se sont fait rattapper dans la foulée par David Garcia (14e). Jeune issu de la Masia, Abde (19 ans), a bien failli donner les trois points de la victoire au Barca, il n'en fut rien. Osasuna a égalisé à la 86e via Avila. Le FC Barcelone pointe à une inquiétante 8e place après cette énième désillusion. Plus tôt dans la journée, la Villareal s'est imposée face au Rayo Vallecano (2-0).