Vincent Kompany fier de ses troupes : "Une prestation complète"

Le Sporting d'Anderlecht enregistre sa quatrième victoire d'affilée et la troisième en championnat après son succès à Seraing (0-5). Les Mauves confortent leur cinquième place du classement avec 31 points au compteur.

Anderlecht a réalisé une très bonne prestation à Seraing. Le match plein qu'attendait le T1 des Bruxellois. "L'équipe était calme et sereine. On s'est créé beaucoup d'opportunités et on a concédé très peu d'occasions. Une prestation complète et le groupe est récompensé. Pour moi, c’est capital qu’on garde cette attitude. On continue de mettre la barre de plus en plus haut chaque jour pour conserver ce niveau", a confié Vincent Kompany à l'issue de la rencontre.

L'entraîneur des Mauves était davantage content d'enregistrer une clean sheet que de marquer cinq buts. "Mon coeur de défenseur qui parle. Mais en même temps, je porte le maillot d'Anderlecht depuis que j'ai six ans. Et quand on parle du club, on pense à cette machine à marquer des buts. Dans le cadre du club, je préfère que l'on marque, mais de mon côté je suis content de garder le zéro derrière", a souligné le coach d'Anderlecht.

Troisième victoire consécutive en championnat (quatre en comptant la Coupe) pour les Mauves. "On pense déjà au prochain match contre Saint-Trond mardi. Ça fait quatre fois que je reste calme donc je vais rester calme mais on ne gagne pas par hasard. Je n’y crois pas au hasard pour les victoires, c’est du travail, de la préparation et une équipe qui commence à s’entendre. Les joueurs comprennent mieux la culture du club," a conclu Vincent Kompany.