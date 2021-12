Conference League : Nos belges connaissent leurs adversaires pour les barrages

Plusieurs Belges étaient concernés par le tirage au sort pour les barrages de Conference League. De son côté, Gand connaîtra son adversaire pour les 8es de finale fin février.

Il est passé un peu inaperçu mais l'UEFA a aussi réalisé le tirage au sort des barrages de Conference League. Si Gand ne connaîtra son adversaire que le 25 février (les Buffalos étant déjà qualifiés pour les 8es), certains Belges ont été fixés sur la suite de leur parcours européen.

C'est notamment le cas pour Castagne et Tielemans qui affronteront les Danois de Randers avec Leicester. Le PSV de Yorbe Vertessen va se frotter au Maccabi Tel-Aviv alors que Dion Cools et Midtjylland seront opposés au PAOK.

On notera également que Marseille affrontera Qarabag et que le Fenerbahçe sera opposé au Slavia Prague. Le Celtic recevra quant à lui Bodo/Glimt. Enfin, si la qualification de Vitesse est actée au détriment de Tottenham (qui n'a pas pu jouer sa dernière rencontre de phase de poules contre Rennes), Loïs Openda et les siens affronteront le Rapid Vienne, le bourreau de Genk.