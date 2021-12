Jelle Van Damme: "Bruno Venanzi n'est pas responsable de la situation"

Selon l'ancien capitaine du Standard, ce n'est pas Bruno Venanzi qu'il faut pointer du doigt.

Quand on parle de "la mentalité Standard", un joueur correspond parfaitement aux critères: Jelle Van Damme. Celui qui compte plus de 200 matchs pour les Rouches, disputés entre 2011 et 2016, a même failli revenir en bord de Meuse il y a peu: "Il a en effet été question d'un retour. Je suis convaincu que j'aurais ajouté de la valeur au groupe, mais le moment n'était pas propice."

La situation du Standard, Jelle Van Damme la suit de près, et a son avis bien précis sur la question: "Je suis désolé pour Bruno Venanzi, car il veut le meilleur pour le club. La racine du problème remonte aux personnes qui ont composé le groupe, et je soupçonne Alexandre Grosjean, Benjamin Nicaise et Michel Preud'homme. Ils ont ramené trop de joueurs qui n'ont pas l'ADN du Standard. Espérons que la saison puisse encore être sauvée, mais il faudra se méfier que le navire ne coule pas pour de bon."