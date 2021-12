Le nouveau tirage des 8es de Ligue des Champions est connu : PSG-Real en tête d'affiche !

Cette fois-ci, c'est la bonne ! Les nouvelles affiches de 8es de Ligue des Champions sont connues.

Cela ne devrait plus changer. Après les nombreux couacs du premier tirage au sort, l'UEFA a décidé de procéder à un second tirage au sort pour les 8es de finale de Ligue des Champions. Deux gros affiches sont à noter : l'opposition entre l'Inter et Liverpool ainsi que les retrouvailles entre le PSG et le Real Madrid. A souligner également l'intéressant duel entre l'Atlético Madrid et Manchester United.

Voici les autres affiches de ces 8es de finale de Ligue des Champions :

Salzburg-Bayern

Sporting Portugal-Manchester City

Benfica-Ajax

Chelsea-Lille

Villarreal-Juventus