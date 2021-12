Sergio Agüero officialisera bientôt lui-même sa retraite

La retraite de Sergio Agüero pour cause de soucis de santé est un secret de polichinelle, mais le principal intéressé ne s'est pas encore exprimé.

Alors que Samir Nasri, son ancien équipier à Manchester City, a récemment confirmé la retraite de Sergio Agüero, l'Argentin de 33 ans, qui souffre de problèmes cardiaques, ne s'est pas encore exprimé sur la question. Cela devrait être pour bientôt : Marca annonce que l'attaquant du FC Barcelone devrait officialiser la mauvaise nouvelle ce mercredi.

Agüero était arrivé gratuitement au Barça l'été dernier et depuis, rien ne s'est passé comme prévu : son ami proche Lionel Messi, l'une des raisons de sa venue, est parti et le buteur argentin n'a pu disputer que 5 matchs toutes compétitions confondues pour un petit but. L'ancien joueur de l'Atlético Madrid était arrivé blessé au mollet, avant de devoir se retirer des terrains par précaution suite à son problème cardiaque.