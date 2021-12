Un accord de coopération entre la fédération russe et la FFF

Alexander Dyukov (Russie) et Noël Le Graët (France) ont signé cet accord de coopération qui prend terme fin 2024.

Dans le but de continuer à progresser en matière de formation, la Fédération Française de Football et la Fédération Russe de Football viennent de signer un accord de coopération jusqu'à fin 2024. Cet accord est axé sur les domaines du développement technique, de la formation des entraîneurs et des instructeurs à tous les niveaux du football.

Cette alliance permettra ainsi à la France et à la Russie de partager leur expertise en matière de formation et d'encadrement des jeunes afin de continuer à progresser. «Nous sommes convaincus que notre coopération avec la RFU au cours des trois prochaines années s'avérera très significative et utile pour chacune des parties. Partager des expériences est toujours une expérience incroyable, mais surtout lorsqu'il s'agit de choses qui définissent l'essence même du jeu» a notamment expliqué le directeur technique national Hubert Fournier.