Angers réclame entre 40 et 50 millions d'euros pour l'une de ses pépites

Considéré comme un jeune talent prometteur, l'attaquant d'Angers se retrouve surveillé par plusieurs clubs européens.

Lors d'un entretien accordé au quotidien régional Ouest-France ce mardi, le président du SCO Angers Saïd Chabane a évoqué l'avenir de Mohamed-Ali Cho.

"Un départ cet hiver ? Non ! Même si on devait faire un deal cet hiver, notre objectif est de le garder jusqu’à la fin de la saison. C’est une de nos conditions. Son prix ? Entre 40 et 50 millions. Ah oui ! C’est le seul 2004 dans le championnat qui est titulaire et international espoirs. Ce qu’on demande, ce n’est pas que la valeur actuelle, c’est le potentiel sur le long terme. Ça ne veut pas dire qu’on nous proposera autant. Peut-être moins. S’il peut partir à moins ? Je ne sais pas, c’est quand même beaucoup d’argent...", a prévenu le patron du club français à propos du prodige angevin.