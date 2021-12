Veljkovic raconte comment Maes s'est retrouvé à Lokeren : "Au total, il a gagné deux millions d'euros de commissions en noir"

En plus de son livre qui sortira demain, Dejan Veljkovic a fait plusieurs révélations dans l'émission Pano sur la VRT

Le Sporting Lokeren était à la recherche d'un nouvel entraîneur en 2010. "J'en ai parlé avec Peter Maes", a déclaré Dejan Veljkovic à Pano. "Mais au départ, il n'était pas intéressé. À l'époque, Lokeren était un cimetière de coachs. Mais j'ai réussi à le convaincre de parler à Roger Lambrecht. Nous avons été invités dans la maison de Lambrecht et le champagne était déjà là et coulait à flots", poursuit l'agent de joueurs. "Peter a demandé 350.000 euros nets et un contrat de trois saisons. Il a également demandé une avance de 400.000 euros en noir. Lambrecht a immédiatement accepté. Maes a même été surpris."

© photonews

L'ancien président de Lokeren n'a pas perdu de temps. "Lambrecht a immédiatement appelé le Luxembourg pour commander l'argent. Quelques jours après, l'argent était là. Et ce scénario s'est répété plusieurs fois lorsque les contrats ont été améliorés."

Les paiements en noir ont ensuite été effectués - également lorsque Maes travaillait pour le KV Malines et le KRC Genk - par l'intermédiaire de la société de Veljkovic. "Maes venait régulièrement chercher son argent à la maison. J'estime qu'il a gagné au total environ deux millions d'euros en argent noir."