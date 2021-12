Deux Madrilènes positifs au Covid-19

Double mauvaise nouvelle pour le leader de la Liga.

Le Real Madrid pourrait être privé de deux joueurs pour les deux dernières rencontres de son année 2021. Comme l'a confirmé le club dans un communiqué, Luka Modric et Marcelo ont été testés positifs au Covid-19.

Si les résultats du premier test sont confirmés, le Croate et le Brésilien devront entamer une quarantaine et manqueront probablement les rencontres de dimanche, contre Cadix, et de mercredi prochain à Bilbao.