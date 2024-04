Surprenant : un Diable Rouge retraité depuis 4 ans retrouve les terrains !

C'est l'une des belles histoires de cette fin de saison en Nationale 1. Logan Bailly, retraité depuis 2020, a renfilé les gants pour l'Excelsior Virton !

Surprise à Virton samedi dernier. Les circonstances ont forcé l'entraîneur des gardiens à enfiler les gants et prendre place entre les perches. Petit détail : cet entraîneur des gardiens compte 8 caps chez les Diables Rouges et plus de 60 matchs de Bundesliga.

Car cet entraîneur des gardiens, c'est... Logan Bailly (38 ans). L'ancien gardien de but du Borussia Mönchengladbach a en effet rejoué pour la première fois depuis mars 2024 et sa dernière pige en tant que joueur à l'UR Namur.

Licencié de l'Union Saint-Gilloise en avril 2023, Bailly avait retrouvé un poste en Gaume en août et son travail à l'Excelsior Virton est très apprécié. Mais c'était bien sûr inattendu de le retrouver sur le terrain. "On en parlait depuis un petit temps, mais il fallait que je me sente prêt", explique-t-il à La Dernière Heure.

Pour ce retour, Bailly a pris deux buts, mais Virton a battu Heist 4-2 et pourrait bien intégrer le top 6 synonyme de tour final pour la montée. Quoi qu'il en soit, ce retour dans les buts pourrait ne pas être un "one-shot" pour l'ancien Diable Rouge.

Dans son interview, Logan Bailly confirme en effet que le coach de Virton, Jérôme Arpinon, aimerait le compter parmi les gardiens de but de son noyau la saison prochaine. Au moins comme n°2. En termes d'expérience comme de talent, difficile de trouver mieux à cet échelon !