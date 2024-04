Adriano Bertaccini revient sur son départ du RFC Liège pour Saint-Trond : "Je me suis dit que le train ne passera peut-être plus"

Encore en Nationale 1 il y a moins d'un an, voilà que le buteur de 23 ans vient de fêter une deuxième titularisation en Jupiler Pro League... à Sclessin, qui plus est. Adriano Bertaccini se fait les dents en cette fin de saison, en attendant le prochain exercice.

Adriano Bertaccini a fait le grand saut. Il y a moins d'un an, le buteur de 23 ans évoluait encore à Tessenderlo, en Nationale 1. Samedi, à Sclessin, il fêtait sa deuxième titularisation et sa neuvième apparition en D1A, sous les couleurs de Saint-Trond. Une rencontre difficile pour les Trudonnaires.

"Si on regarde la deuxième mi-temps du Standard, on peut être content du point. Ça pouvait être 3-1 ou 4-1. J'ai aussi eu des occasions, notamment avec ma tête. Si c'est 0-2, ça change tout le match. On peut cependant se contenter du 1-1. On a fait ce qu'on avait à faire en première période, on savait qu'ils allaient pousser davantage en seconde. Heureusement, ils n'ont pas concrétisé. Ce n'est pas évident de prendre un point ici", déclarait Bertaccini à notre micro.

© photonews

De la Nationale 1 à la Jupiler Pro League en huit mois pour Adriano Bertaccini

On se doute, le passage vers le monde professionnel, et le passage de deux divisions en huit mois, n'a pas été spécialement facile à vivre pour le natif de Charleroi. Toutefois, celui qui avait marqué onze buts sur la première partie de saison avec le RFC Liège prend son mal en patience, se met à niveau, et sait que son heure viendra.

"L'adaptation s'est très bien passée, même si tout le monde parle anglais et que j'ai quelques lacunes. Tout le monde vient vers moi, c'est très positif. Ça n'a pas été simple d'arriver ici et d'être sur le banc, surtout quand on était meilleur buteur en D1B. Mais je savais que je n'allais pas jouer directement en arrivant ici, je m'étais préparé. Le mental est l'une de mes qualités, je joue dessus et j'essaye de répondre présent quand l'entraîneur me donne ma chance."

L'entraîneur me prépare pour la saison prochaine"

"Thorsten Fink me l'a dit dans les yeux. Il m'a fait comprendre qu'il voulait me préparer pour la saison prochaine. Il n'y aura pas beaucoup de temps de jeu cette saison, mais il m'avait déjà dit pendant la semaine que j'allais jouer ce match. Je suis très content de ce que le coach fait, de ne pas vouloir brûler les étapes. La différence physique avec la D1B n'est pas énorme, c'est essentiellement la qualité des joueurs. En Challenger Pro League, il n'y a pas de joueur comme William Balikwisha, c'est ça toute la différence."

© photonews

L'ancien buteur du RFC Liège se fait les dents, en attendant la saison prochaine

Ce choix de rejoindre Saint-Trond, il a probablement été le plus important du début de carrière de Bertaccini. En pleine bourre à Rocourt, l'ancien international espoir aurait pu terminer la saison en essayant d'aller chercher le titre de meilleur buteur du championnat, avant de faire ses valises en été. Mais quand le train passe, on ne sait jamais quand il va se représenter...

"J'ai eu peur. J'ai signé le 2 février, j'ai beaucoup réfléchi. Je n'avais pas de proposition pendant le mois de janvier, je me suis beaucoup demandé si c'était le bon choix. Après 32 jours de réflexion, je me suis dit que le train ne passerait peut-être plus. Il y avait quelques autres pistes, mais pas vraiment d'offre. Le seul club concret était Saint-Trond" a conclu Adriano Bertaccini, que l'on devrait encore voir commencer des rencontres d'Europe Play-Offs avant la fin de la saison.