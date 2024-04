Un ancien sélectionneur des Diables Rouges n'est pas tendre avec Anderlecht : "C'est clairement le candidat au titre qui joue le moins bien..."

La Jupiler Pro League devient de plus en plus passionnante chaque semaine. Les trois équipes en tête du classement se retrouvent soudainement très proches les unes des autres.

Anderlecht et le Club de Bruges comptent 42 points et sont en tête du classement. L'Union Saint-Gilloise les suit de près avec seulement un point de moins. La compétition devient de plus en plus tendue chaque semaine.

Face à l'Antwerp, l'Union a rapidement été menée au score, mais a finalement remporté le match 4-1. "Vincent Janssen a bien profité du cadeau donné par l'Union, mais l'Antwerp était offensivement beaucoup trop faible. Je ne peux pas dire grand-chose de plus sur l'Antwerp", a déclaré l'ancien sélectionneur national René Vandereycken au Nieuwsblad.

L'Union a traversé des moments difficiles ces derniers temps. Sur le plan mental, cela devient compliqué, même si l'équipe a la qualité nécessaire. "En ce qui concerne l'Union : la résilience mentale dont ils ont fait preuve ces dernières semaines est phénoménale. Malgré encore une fois être menés suite à une erreur individuelle, ils sont restés fidèles à leur jeu", a souligné Vandereycken.

L'ancien sélectionneur national ne voit aucun inconvénient à ce que la course au titre soit si serrée. "Je trouve que c'est une équipe brillante, à la fois en attaque et en défense, avec Puertas qui se démarque. Même après avoir enchaîné 4 matchs sans victoire, l'Union reste, pour moi, un prétendant au titre. Les détails n'étaient pas en leur faveur. C'est super de retrouver une course au titre si palpitante."

"Il reste à voir qui l'emportera finalement. Je trouve que l'Union joue un football encore plus attrayant que le Club Bruges, même si ce dernier dispose d'un effectif plus large. Pour moi, actuellement, Anderlecht est l'équipe la moins convaincante des trois sur le plan du jeu", conclut Vandereycken.