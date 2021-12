Un De Bruyne de retour au top : "Nous avons besoin de lui !"

Kevin De Bruyne a brillé lors de l'écrasante victoire de Manchester City face à Leeds United, inscrivant un doublé dont une merveille de frappe.

Kevin De Bruyne vit une saison faite de hauts et de bas, entre fatigue, pépins physiques et tout récemment infection au coronavirus. Le Diable Rouge est revenu dans le onze de Manchester City ce mardi pour la réception de Leeds United et il a fêté ça par un doublé. "Kevin s'est bien entraîné ces deux derniers jours. Contre Wolverhampton, il manquait de rythme, mais ce n'est pas facile de revenir après le Covid-19", déclarait Pep Guardiola après la victoire (7-0), via Sky Sports.

"Mais dans ce genre de matchs, où il y a plus d'espaces et des joueurs devant lui, Kevin est le meilleur. Nous sommes très heureux qu'il revienne car nous avons besoin de lui. Il a eu du mal en début de saison mais nous espérons qu'il peut garder le rythme plus longtemps désormais", ajoute l'entraîneur des Citizens.