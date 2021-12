Un retour et deux joueurs incertains du côté du Standard de Liège

Ce dimanche soir, le Standard de Liège se déplacera à Den Dreef pour y affronter OHL lors de la vingtième journée de Jupiler Pro League.

Bonnes nouvelles pour Luka Elsner en provenance de l'infirmerie. "Merveille Bokadi s'est entraîné aujourd'hui avec beaucoup d'intensité, mais il est trop tôt pour dire s'il est ok pour dimanche. Il a reçu un coup au genou à l'Antwerp. Son ligament latéral interne a été un peu distendu. Les sensations ne sont pas trop mauvaises. Nous prendrons la décision demain. Gojko Cimirot évolue bien et Abdoul Tapsoba est de retour et disponible. De bonnes nouvelles médicales en cette fin de semaine. La mauvaise nouvelle, ce sont nos trois joueurs suspendus", a confié le coach des Rouches à propos de Selim Amallah, Nicolas Raskin et Damjan Pavlovic.

Le technicien franco-slovène devra composer avec son entrejeu dimanche à Den Dreef. "Pavlovic aurait été titulaire mercredi si le match avait eu lieu, mais du coup il est suspendu pour ce week-end. Si Bokadi et Cimirot ne sont pas encore aptes, cela risque de mettre en difficulté l'équipe", a souligné le coach de matricule 16.