L'Olympique Lyonnais dénonce et sanctionne ses supporters

Les sanctions tombent en interne pour les supporters de Lyon.

Ce vendredi en Coupe de France, il y a une nouvelle fois eux des débordements lors d'une rencontre de l'Olympique Lyonnais et c'était au Paris FC. Alors que les deux clubs se rejettent la faute, finalement la direction des Gones a décidé de prendre des mesures.

Le club a en effet décidé de ne plus autoriser les déplacements de ses supporters tant que les auteurs des violences de ce vendredi n'ont pas été identifiés. De plus, le club condamne ce qu'il s'est passé avec la plus grande fermeté.