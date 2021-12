L'Ajax fait tomber le Feyenoord et prend provisoirement la tête

Les Amstellodamois ont fait chuter le club de Cyriel Dessers.

Afiiche au sommet ce dimanche aux Pays-Bas : le Klassieker entre l'Ajax et le Feyenoord Rotterdam. C'est le club visiteur, entraîné par Erik Ten Hag, qui s'est imposé grâce à un csc de Senesi (44e) et un pénalty transformé par le Serbe Dusan Tadic (79e). Sur le banc au début de la rencontre, Cyriel Dessers (4 buts en chmapionnat cette saison) est monté au jeu à la 69e mais n'a pas su renverser la vapeur. Grâce à cette victoire, l'Ajax dépasse son adversaire du jour au classement et s'installe provisoirement en tête d'Eredivisie, en attendant le résultat de PSV-Waalwijk.