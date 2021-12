Laurent Depoitre dans une spirale positive après un passage compliqué : "Je ne me suis pas inquiété"

L'attaquant a de nouveau trouvé le chemin des filets hier contre STVV.

La Gantoise a retrouvé le chemin de la victoire hier. Malgré le score serré (2-1), les Buffalos n'ont pas manqué d'envie, à l'image d'un Laurent Depoitre au four et au moulin.

Le natif de Tournai a ouvert le score, plantant au passage son sixième de la saison : "J'aurais pu en mettre plus. L'efficacité n'a pas toujours été au rendez-vous cette saison", a expliqué Depoitre sur le site du club.

"C'est une bonne chose que je puisse à nouveau marquer, mais en tant qu'attaquant, on connait toujours des bonnes et des moins bonnes périodes. Mais même durant ces périodes moins bonnes, je ne me suis pas inquiété", poursuit le joueur de 33 ans.

Ce dernier peut également compter sur les éclairs de Tarik Tissoudali : "Je m'entends bien avec Tarik, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Il est vrai qu'il a un profil différent de ses prédécesseurs, David et Yaremchuk. Mais ça se passe très bien. C'est aussi un super gars, avec qui je m'entends très bien."

Les Buffalos compteront sur Depoitre mercredi en coupe face au Standard.