Le PSV à nouveau leader, Yorbe Vertessen en feu avec 2 buts et un assist

Lors de la victoire 1-4 du PSV Eindhoven au RKC Waalwijk, Yorbe Vertessen (20 ans) a réalisé une grosse performance. Monté à la 28e à la place de Bruma, le Belge, n'a pas tardé à se mettre en évidence en inscrivant le premier but de la rencontre (34e). Il a ensuite délivré un assist pour Mwene (60e) puis marqué un second but (72e). Waalwijk a, de manière tout à fait anecdotique, réduit l'écart grâce à un assist d'Alexander Buttner, passé par Anderlecht. Les 5e et 6e buts de Vertessen en championnat permettent au PSV de reprendre la 1e place au classement et au Belge de glaner la récompense d'homme du match.

6 - Yorbe Vertessen is now @PSV's top scorer this Eredivisie season with six goals, and the second player with four goals as a sub this campaign (Cyriel Dessers also 4). Impact. pic.twitter.com/hy0MEtQzLO