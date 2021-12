"Nous avons les qualités, mais donnez-nous un peu de temps"

Malgré ses résultats irréguliers, l'Antwerp reste en course pour les honneurs à ce stade de la saison.

L'Antwerp était annoncé comme un candidat au titre en début de saison.

Malgré pas mal de déceptions cette saison, notamment en Europe, le Matricule 1 reste pourtant au contact avec le top à dix points du leader.

Brian Priske possède un noyau avec beaucoup de qualités, il le sait, mais il demande de la patience : "La pression est plus forte ici, les attentes plus élevées. Mon ancien club Midtjylland a été fondé en 1999, n'a pas autant de supporters que Antwerp. Les médias sont différents. La pression est juste plus grande ici", confiait le Danois à Het Laatste Nieuws.

Mais cela ne le décourage pas pour autant : "Je connaissais les ambitions du club après mes entretiens avec le directeur général et le président. Je savais que l'intention était de jouer le titre. Je savais alors qu'il faudrait être performant. D'ailleurs, cette équipe a les qualités pour le faire. Donne-nous juste un peu de temps."