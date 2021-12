C'est fait, l'Inter et l'AC Milan ont tranché concernant le projet pour leur futur stade

l'Inter et l'AC Milan ont choisi de démolir San Siro afin de construire un nouveau stade.

L’Inter et l’AC Milan ont choisi de démolir San Siro afin de construire un nouveau stade afin d’accueillir plus de spectateurs et d’offrir davantage de "fan expériences" pour générer plus de recettes. Ce mardi, les deux géants italiens viennent d’annoncer le projet vainqueur.

"Le FC Internazionale Milano et l'AC Milan ont le plaisir d'annoncer que le concept présenté par le studio Populous, connu sous le nom de "la Cathédrale", s'est avéré être le projet choisi par les deux clubs. Dans les semaines à venir, les détails seront finalisés pour définir les termes et le développement de la conception du nouveau stade de Milan. La résolution d'intérêt public émise par la municipalité de Milan en novembre dernier prévoit, en plus de la construction du nouveau stade, la reconfiguration de la zone où se trouve actuellement la Meazza, à travers la création dans la zone de San Siro d'un quartier des sports et de loisirs, avec un nouveau parc public d'environ 50 mille mètres carrés de verdure filtrante, ainsi qu'une nouvelle réduction significative des volumes annexes, dans la limite fixée par le Plan de Gouvernance du Territoire.

La zone où seront construits le nouveau stade et le nouveau quartier, qui sera entièrement piéton, avec environ 110 mille mètres carrés d'espaces verts, occupera 40% de la superficie. Les parkings, qui représentent actuellement 27% de la surface du territoire, seront entièrement souterrains avec l'absence de parkings de surface. Plusieurs des activités récréatives et sportives prévues, situées à l'extérieur ou à l'intérieur d'espaces réaménagés, seront gratuites ou feront l'objet d'une entente avec la Municipalité. Suite à la résolution, les clubs ont accéléré le processus décisionnel pour finaliser le choix de Populous et par la suite entamer la conception finale, ce qui nécessitera quelques mois de travail dans le but d'arriver à une présentation d'un projet complet en cours de 2022", indique le communiqué commun.