Un nouveau contrat longue durée pour le capitaine du PSG?

Marquinhos et Paris, l'histoire continue? Alors qu'il a encore deux ans et demi de contrat, le capitaine parisien est sur le point de prolonger son aventure dans la Ville Lumière. Selon les informations de Fabrizio Romano, les souhaits du club et du Brésilien sont les mêmes, mais les deux parties doivent encore décider de la durée du nouveau contrat, qui devrait s'étendre jusqu'au 30 juin 2026 ou 2027.

Arrivé à Paris en 2013 en provenance de l'AS Roma, Marquinhos s'est tout de suite imposé dans le noyau parisien. Et il a d'ailleurs récupéré le brassard de capitaine quand Thiago Silva est parti. Au total, il a disputé 342 matchs avec le PSG et inscrit 34 buts.

Paris Saint-Germain have ready their new contract proposal for Marquinhos. Champions League and Ligue1 bonus will be included. It's only to be decided if new deal will be until June 2026 or 2027. 🤝🇧🇷 #PSG



But there's no doubt on his future: Marquinhos will stay. #Paris