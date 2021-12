Stage à Dubaï annulé pour Anderlecht: "On ne peut pas prendre ce risque"

Les Mauves ne partiront pas à l'étranger cet hiver.

Le Sporting avait pourtant l'intention d'emmener ses joueurs à Dubaï pour un stage de préparation hivernale, mais la direction et le staff bruxellois ont préféré laisser tomber l'idée. "On a tout ce qu'il faut à Neerpede", a estimé Vincent Kompany, en conférence de presse, mercredi après-midi.

"On ne peut pas empêcher les joueurs de retourner dans leur famille dans une saison si exigeante puis en revenant qui sait ce qui peut arriver, on prend alors le risque que l'un ou l'autre se retrouve 14 jours en quarantaine à l'hôtel à Dubaï. Ça n'aide personne. Ce serait un gros problème", justifie le coach du Sporting.

Anderlecht a donc opté pour la solution la plus sage. "On a décidé de rester safe en Belgique où on a tout ce qu'il nous faut. Même si on aurait bien sûr aimé un peu de soleil", sourit Vincent Kompany pour conclure.