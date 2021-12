Sven Kums savoure la qualification : "Je marque souvent contre le Standard de Liège"

La Gantoise s'est hissée en demi-finale de la Coupe de Belgique après avoir éliminé le Standard de Liège ce mercredi soir (3-1).

Élu homme du match, Sven Kums a ouvert le score face au Standard de Liège via une frappe limpide. Les Rouches reviendront dans la partie en début de seconde période avant d'encaisser un doublé de Tissoudali. "Je marque un beau but, c'est vrai. Le ballon vient directement dans mes pieds et je n'hésite pas. Je marque souvent contre le Standard de Liège...", a confié le médian au micro de RTL Sport à l'issue de la rencontre.

Alors que les Liégeois sont revenus au score, les Buffalos n'ont pas paniqué et ont continué de jouer vers l'avant. "Nous avons quelques occasions sur phase arrêtée, mais nous étions moins bons que d'habitude dans le jeu. C'était un vrai match de Coupe avant beaucoup de fautes et des cartons. Un jeu lent et plein d'arrêts, mais nous sommes contents de nous hisser dans la dernier carré de la compétition", a conclu le Buffalo.