Karim Belhocine épaté par l'évolution du RSCA : "Ce n'est plus la même équipe"

Le coach du KV Courtrai était lucide après la défaite nette de ses couleurs ce jeudi.

Courtrai n'a pas fait le poids ce jeudi et Karim Belhocine le sait. "Anderlecht était plus fort, tout simplement. Si je dois souligner le positif, je dirais que nous avons eu de bonnes séquences de jeu en seconde période malgré la qualité adverse, on a sorti le ballon, on a combiné", relativise-t-il en conférence de presse. "Mais ce n'était pas assez pour revendiquer quoi que ce soit. Et après, la qualité de leurs attaquants nous a punis".

Le KV peut désormais se focaliser sur le championnat, où les résultats sont positifs ces derniers temps. "On tourne le bouton dès maintenant, la Coupe, c'est terminé", évacue Belhocine.

Un Anderlecht en progression

L'ancien entraîneur du RSCA et ancien adjoint de Kompany à Anderlecht a pu évaluer la progression de son ex-club. "On ressent bien leur évolution, et je l'avais déjà bien ressentie en préparant la rencontre. Ca se voit en observant leurs matchs, et j'en rate pas beaucoup. Nous ne sommes ni la première ni la dernière équipe à qui ils ont posé et poseront problème", affirme Karim Belhocine. "Cet Anderlecht a progressé et a un niveau très élevé pour le championnat de Belgique".