Luuk de Jong dans un autre club de Liga?

Le Néerlandais va quitter le FC Barcelone mais il ne va pas retrouver le FC Séville pour autant.

Il ne s'agit pas d'un secret, le FC Barcelone, depuis le départ de l'entraîneur Ronald Koeman et l'arrivée de Xavi sur le banc, ne compte plus sur l'attaquant prêté par le FC Séville Luuk de Jong (31 ans, 9 apparitions et 1 but en Liga cette saison). Et d'après les informations du quotidien catalan Mundo Deportivo ce vendredi, l'international néerlandais va prendre la direction de Cadix pour la seconde partie de la saison.

En effet, un accord a été trouvé entre les trois formations espagnoles pour permettre à l'actuel 19e de Liga de récupérer le prêt de l'ancien joueur du PSV Eindhoven. Pour autant, cette opération n'est pas encore totalement bouclée puisque de Jong doit aussi valider ce mouvement.