Saint-Etienne prêt à miser sur un ex, libre et sur le marché

La bourse des Verts est très serrée.

Lanterne rouge de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne a prévu de sérieusement se renforcer cet hiver pour tenter de décrocher le maintien. Avec un budget serré, les Verts privilégieront toutefois les bonnes affaires. Outre le défenseur central Joris Gnagnon, dont l’arrivée est déjà actée, un autre joueur libre de tout contrat pourrait ainsi s’engager avec le club forézien au cours des prochaines semaines, révèle L’Equipe : Bakary Sako (33 ans).

Ancien de la maison (16 buts et 15 passes décisives en 117 matchs entre 2009 et 2012), l’ailier passé par Wolverhampton, Crystal Palace et WBA s’entraîne avec l’ASSE depuis plus d’un mois. Reste à savoir si l’international malien, dont la dernière expérience remonte à 2019-2020 avec Paphos FC (Chypre), a toujours le niveau pour dynamiser l’attaque stéphanoise…