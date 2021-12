A quelques semaines du duel avec le Real, Herrera met la pression sur les Merengues

Pas question d'endosser le rôle de favori pour l'Espagnol.

Les 15 février et 9 mars prochains, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid s’affronteront en 8es de finale de la Ligue des Champions. En tant qu’Espagnol du PSG, le milieu de terrain Ander Herrera (32 ans, 6 matchs et 1 but en LdC cette saison) se trouve bien placé pour se prononcer sur cette affiche, que les Merengue aborderont avec un petit avantage selon lui.

"Un club qui compte 13 Ligues des Champions, contre un qui n'a pas encore été champion d'Europe, doit être légèrement favori. Nous non. Au mieux, c’est du 50-50. Même si le Real Madrid n'a pas besoin d'être dans un bon moment pour soulever la Ligue des Champions. Cela dit tout", a mis en lumière l’ancien Red Devil pour le journal Mundo Deportivo.

Le natif de Bilbao a ensuite cherché à atténuer la pression qui pèse sur les épaules du PSG dans cette compétition. "Nous comprenons que les gens attendent le meilleur de nous, mais en Europe, il y a huit ou dix autres équipes avec les mêmes chances de gagner. Avec un talent similaire et dans certains cas après de nombreuses années avec la même idée. City, Liverpool ou encore le Real Madrid, car Carlo Ancelotti connaît bien la maison. Le Bayern, bien sûr. Il nous reste à créer l'équipe", a conclu le Parisien.