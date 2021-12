Mancini le reconnait: "Il y a eu du laisser-aller"

Le sélectionneur italien sait que son pays est dans l'expectative pour la prochaine Coupe du Monde.

Championne d'Europe en titre, l'Italie sera-t-elle absente de la prochaine Coupe du monde au Qatar ? Pourtant favoris de leur groupe lors des éliminatoires, les Italiens ont terminé à la 2e place et devront passer par les barrages pour obtenir leur qualification. Dans un entretien accordé à Sky Sports, le sélectionneur Roberto Mancini a reconnu que la Squadra Azzurra s'est reposée sur ses lauriers après le sacre de l'Euro l'été dernier.

"On méritait de se qualifier bien plus tôt. On s'est laissé aller un peu et maintenant il faut retrousser nos manches pour réaliser un gros travail pour les deux matchs à venir. Je reste optimiste, car je savais que notre groupe avec la Suisse serait difficile", a confié le technicien transalpin.

Pour se rendre au Qatar, l'Italie devra battre la Macédoine du Nord puis affrontera le vainqueur de Portugal-Turquie.