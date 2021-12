Vanzeir a eu la plus grosse occasion de l'Union : "Un sentiment mitigé"

L'USG n'a pas réussi un seul tir cadré contre La Gantoise ... car les poteaux ne comptent pas : Dante Vanzeir en a touché après cinq minutes à peine.

"On a un double sentiment après ce match car d'un côté, on s'est procuré des occasions, mais de l'autre, ce n'est pas un mauvais résultat", entame Dante Vanzeir après la rencontre. "C'était une belle équipe de Gand, c'est donc un bon résultat même si nous aurions pu mieux faire, oui". Sur le plan offensif, l'USG s'est procurée très peu d'occasions franches ... et Vanzeir a manqué la plus grosse d'entre elles.

"C'est vraiment dommage pour mon poteau, oui. Il y a également eu d'autres occasions ... mais il manquait aussi un peu de chance aujourd'hui", estime-t-il. "Le public aurait pu faire la différence et nous pousser, il nous a souvent aidés cette saison. Mais l'Union et Gand encaissent peu cette saison, donc ce n'est pas un résultat vraiment surprenant".