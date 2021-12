🎥 Manchester United accroché à St. James' Park

Mal en point dans le fond du classement, Newcastle accueillait Manchester United à l'occasion de la 19e journée.

Manchester United et Ronaldo espéraient prolonger leur série de trois victoires de rang pour bien terminer l'année, face à une formation de Newcastle qui reste sur trois défaites de rang.

Dans un stade St. James' Park bien garni et bouillant comme toujours, Allan Saint-Maximin ouvrait le score dès la 7e minute de jeu. Le Français se jouait de Dalot et Maguire avant de frapper dans la lucarne.

Newcastle était bien en place, et Joelinton puis Shelvey alertaient De Gea, avant que Callum Wilson (38e) ne voit le deuxième but des Magpies refusé pour hors-jeu. Les hommes d'Eddie Howe menaient logiquement à la pause, au terme d'une période maîtrisée.

Après le repos, Man U se montrait un peu plus et apportait le danger, via Rashford, Ronaldo puis Cavani. Newcastle n'en restait pas moins dangereux, et David De Gea sauvait les meubles à l'heure devant Ryan Fraser, puis face à Allan Saint-Maximin peu après.

Manchester égalisait finalement via Edinson Cavani (72e) en deux temps, sur un bon centre de Jadon Sancho.

De Uruguayaanse goaltjesdief van @ManUtd slaat weer toe! đŸ‡șđŸ‡ŸđŸŠ” pic.twitter.com/rcfl1bv2dB — Play Sports (@playsports) December 27, 2021

Les deux formations poussaient en fin de partie mais le score ne changeait plus. Newcastle peut avoir des regrets après son match et ses occasions, mais les Magpies ont craqué en fin de rencontre. Ils se sont également heurtés à un De Gea en grande forme.