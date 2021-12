Les socios du FC Barcelone ont tranché concernant Ousmane Dembélé

Lié au FC Barcelone jusqu'en juin 2022, le dossier de prolongation continue de traîner depuis plusieurs semaines mais devrait être scellé durant les derniers jours de l'année civile 2021, soit juste avant l'ouverture du mercato hivernal.

Si Ousmane Dembélé peut négocier un nouveau contrat ailleurs dès le 1er janvier prochain, du côté des socios du Barça, on ne serait pas favorable à voir l'international français (27 sélections, 4 buts) continuer à défendre les couleurs du club blaugrana.

En effet, d'après une enquête réalisée par Mundo Deportivo, qui a consulté 300 membres du club, 24,66% seulement souhaiteraient prolonger son bail en Catalogne pour lui permettre de disputer encore plusieurs saisons au Camp Nou, contre 75% qui ne le garderaient pas à l'issue de la saison actuelle (43,66% pour le laisser partir libre et 31,66% pour le prolonger et le vendre dans la foulée). Ce qui paraît contradictoire avec les volontés de Joan Laporta et Xavi Hernandez, qui le considèrent encore comme un atout de taille et travaillent d'arrache-pied pour renouveler son contrat.