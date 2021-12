Le PSG tiré vers le haut par celui qu'il n'arrive pas à conserver

Le début de saison du PSG a vu des hauts et des bas, et il y a bien plus de critiques que de commentaires positifs sue Pochettino et ses hommes.

Ramos, Donnarumma, Messi, Wijnaldum, Hakimi : le mercato estival du PSG est certainement le plus dingue de l’histoire du club voir du football. Mais quelques mois plus tard, les questions sont plus nombreuses que les réponses chez les Parisiens.

Messi, l’énigme la plus totale

Les premiers mois de l’un des meilleurs joueurs de l’histoire au PSG sont mitigés. Il est clair que tout le monde s’attendait à le voir avec 15 buts et quasi autant de passes décisives en Ligue 1, mais on en est loin… et c’est normal. Non seulement Messi doit s’adapter à son nouvel environnement, mais en plus la Ligue 1 est un championnat plus fermé, plus physique que LaLiga. L’adaptation prend un peu de temps, même quand on a 7 Ballons d’Or.

Cela vaut aussi pour Wijnaldum, qui a droit a moins de projections vers l’avant avec le club français qu’avec Liverpool, ou encore Hakimi à qui on demande plus de tâches défensives qu’à l’Inter et sa défense à 3 centraux. Donnarumma est dans la tournante avec Navas et Ramos passe du temps à faire des selfies à l’infirmerie.

Le Real Madrid peut faire passer une sale année au PSG

Pour le reste, un homme a pris le PSG sur ses épaules : Kylian Mbappé. 15 buts et 15 passes décisives en 24 rencontres toutes compétitions confondues : le jeune champion du monde français est au sommet de sa forme.

Mais le problème du PSG, c’est qu’en juin prochain Mbappé sera libre de quitter le club, et qu’il ne cache pas son envie de partir pour le Real Madrid. Le club essaie toujours de le prolonger, mais jusqu’ici sans succès. C’est un vrai problème pour le club car remplacer Mbappé ne sera pas une chose aisée.

Enfin, Pochettino a été mis sous pression. Il n’a pas été champion en juin dernier, et même si Paris est en tête du championnat, on sait qu’il sera jugé surtout sur sa campagne de Ligue des Champions. Bref, rien n'est jamais calme au PSG.