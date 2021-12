Rafinha explique son choix de quitter le PSG

Le Brésilien n'avait plus trop droit au chapitre dans la capitale française.

En manque de temps de jeu au Paris Saint-Germain, Rafinha (28 ans, 5 matchs en L1 cette saison) a choisi de poursuivre la saison à la Real Sociedad dans le cadre d'un prêt de six mois. Le milieu brésilien a été attiré par le jeu pratiqué par l'équipe basque.

"J'arrive avec beaucoup d'enthousiasme pour apprendre, grandir et pouvoir montrer le footballeur que je suis. C'est une équipe qui veut avoir la possession, jouer au ballon et proposer des choses. C'est ce qui m'a donné envie de venir jouer ici. Je connais bien l'entraîneur (Imanol Alguacil) et sa façon de jouer, j'ai vraiment envie de travailler avec lui", a déclaré l'ancien Barcelonais sur le site officiel de sa nouvelle équipe.