Thomas Tuchel : "Je serais stupide si je pense encore que nous pouvons viser le titre"

L'entraîneur des Blues était désemparé après le match nul concédé contre Brighton.

Chelsea a craqué dans les derniers instants et a dû se contenter du match nul 1-1. Les Blues sont désormais à huit points de la première place et pour Thomas Tuchel, il n'y a plus grand espoir pour le titre : "Je serais stupide si je pense que nous pouvons encore viser le titre", a-t-il déclaré à l'issue de la rencontre.

"Nous avons sept joueurs testés positifs au Covid-19 en plus des six joueurs absents pour plusieurs semaines. Comment pouvons-nous être encore dans la course à titre avec une telle situation ? Seules les équipes avec un effectif complet peuvent traverser cette période."