Tom Boonen dézingue les Diables Rouges : "Aucune inspiration et pas beau à voir"

Les Diables Rouges ont échoué à l'Euro et en Ligue des Nations. Une année 2021 à vite oublier pour la Belgique première au classement FIFA.

Un Euro décevant et une Ligue des Nations ratée. C'est ce que les gens retiennent de 2021 et des Diables Rouges. Tom Boonen n'était pas non plus très impressionné.

"J'ai vu presque tous les matchs des Diables Rouges. Et honnêtement : je trouve ça tout à fait plat. Aucune inspiration et pas beau à voir. Un football paresseux", a-t-il déclaré à Het Laatste Nieuws.

Il n'a pas vu beaucoup de motivation chez les Diables Rouges. "C'était juste un tas de joueurs désintéressés qui jouaient contre leur volonté. Ils semblaient ne pas avoir envie d'être là."