Le match entre Jura Sud et Saint-Étienne interrompu

Encore un incident ce dimanche à l'occasion des 16es de finale de la Coupe de France.

En déplacement sur le terrain de Jura Sud (0-0, en cours), les supporters de l'AS Saint-Etienne, très remontés depuis de longues semaines, ont forcé l'arbitre à interrompre le match après seulement quelques minutes de jeu et à renvoyer les joueurs aux vestiaires à cause de jets de fumigènes et surtout d'un pétard qui a éclaté non loin du gardien local, qui s'est plaint des oreilles.

Après une quinzaine de minutes d'interruption, l'officiel a toutefois demandé aux 22 acteurs de retourner s'échauffer et le match a pu reprendre. Mais, au moindre incident, la partie sera définitivement interrompue avec de lourdes sanctions à prévoir.

Rappelons qu'il ne s'agit pas du premier coup d'éclat de certains "supporters" stéphanois cette saison. Le 22 octobre en Ligue 1, des fumigènes lancés sur la pelouse du Stade Geoffroy-Guichard avaient retardé d'une heure le coup d'envoi du match contre Angers (2-2).