Le Sporting Charleroi également touché par le Covid-19 au moment de partir en Turquie

Presque aucun club belge n'a été épargné par le coronavirus alors que les équipes partent (ou non) en stage durant cette trêve hivernale.

Le Sporting Charleroi, au contraire de Genk, STVV, Anderlecht, Ostende ou encore le Standard, n'a pas annulé sa mise au vert : les Zèbres sont partis pour Belek, en Turquie. Plusieurs jeunes joueurs du centre de formation accompagnent le groupe : Mehdi Boukamir, Fabio Ferraro, Kilian Lokembo, Matteo Chiacig et Thomas Lutte.

Côté absences, Edward Still déplore cependant les tests positifs de Marco Ilaimaharitra, Joris Kayembe, Stelios Andreou et du nouveau venu Vakoun Bayo. Ils rejoindront le groupe dès que leur quarantaine sera terminée et qu'un test négatif aura été effectué.