Un talent suédois débarque au Stade de Reims

La visite médicale viendra confirmer la transaction.

Ciblé par Rennes l'été dernier, le milieu de terrain de Midtjylland, Jens Cajuste (22 ans), devrait arriver en France six mois plus tard. Mais pas en Bretagne, puisque les médias scandinaves Sportbladet et Ekstrabladet annoncent sa prochaine signature à Reims pour environ 10 millions d'euros !

Cet espoir du football suédois, qui était aussi suivi par Newcastle, Brentford et la Fiorentina, est attendu en Champagne pour passer sa visite médicale et parapher son futur contrat.