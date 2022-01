🎥 FA Cup : Man City avec De Bruyne et Roméo Lavia valide sa qualification

Manchester City a tranquillement validé son passage au prochain tour de la FA Cup, en déplacement à Swindon Town hier soir.

Privés de Pep Guardiola touché par le Covid-19, les Mancuniens avec Kevin De Bruyne au coup d'envoi, ouvraient la marque via Bernardo Silva (14e) puis Gabriel Jesus (28e) qui doublait la mise.

Après le repos, Gündogan (59e) triplait le score avant que Gabriel Jesus ne manque un penalty dans la foulée.

McKirdy (78e) sauvait l'honneur pour Swindon trois minutes avant le quatrième but de City inscrit par le jeune Cole Palmer, 19 ans, très en vue. Ce dernier fixait le score final à 1-4. A noter enfin, la montée au jeu de Roméo Lavia en fin de match (82e) à la place de Gündogan.

