Le Club de Bruges termine son camp d'entraînement par une victoire

Le FC Bruges terminait son stage hivernal à Marbella par un match face au Puskas Akademia, club hongrois. Les Blauw & Zwart l'ont emporté grâce à un but de Mats Rits, servi par Noa Lang ; Tajon Buchanan était d'ores et déjà titulaire avec ses nouvelles couleurs.

Ending our winter camp with a 1-0 win against Puskas Akademia. 👊🏼 #CLUPAFC



Goal: Mats Rits ⚽ pic.twitter.com/xlQtUzuE68