Deux cas de Covid de plus au Club de Bruges : "La contamination date d'avant le camp d'entraînement".

Le Club de Bruges doit faire face à une multitude de cas de Coronavirus. Auparavant, ils ont dû laisser six de leurs joueurs à la maison, et maintenant deux autres cas ont été découverts.

Federico Ricca et Owen Otasowie ont en effet été déclarés positifs. "Pas d'Otasowie et de Ricca cet après-midi. Les deux joueurs ont été testés positifs au COVID-19. L'infection remonte à avant le camp d'entraînement. Le groupe a été soumis à un nouveau test complet après son test positif et aucune nouvelle infection n'a été mise en évidence", a déclaré le Club.

Vanaken reste également sur la touche pour le match d'entraînement contre la Puskas Akademia, après un coup recu au niveau du tibia.