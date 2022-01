Alexander-Arnold positif au Covid-19

Ce dimanche, Liverpool affronte Shrewsbury Town pour le compte de la FA Cup.Ce duel se jouera sans Alexander-Arnold. En effet, le défenseur latéral des Reds a été testé positif au Coronavirus.

Liverpool aligne aussi une équipe mixte, avec quelques titulaires comme Van Dijk, Robertson et Fabinho, mais doit se passer de Salah et Mané qui sont à la CAN.

Trent is missing after registering a suspected positive COVID test shortly after Chelsea. He is expected to return to training in the coming days.