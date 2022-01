Un équipier de Paul-José Mpoku tué dans un accident de voiture

Le football turc est en deuil : Ahmet Calik, défenseur central de Konyaspor, est décédé dans un accident de voiture.

Ahmet Calik (27 ans), international turc (8 caps, 1 but), est décédé ce 11 janvier dans un accident de voiture. Il était seul au volant et a perdu le contrôle de son véhicule, relate la presse turque. Défenseur central de Konyaspor, où il était le coéquipier de Paul-José Mpoku, Calik a également porté les couleurs de Gençlerbirligi et du Galatasaray, cumulant 192 matchs en D1 turque ; il était titulaire indiscutable cette saison à Konyaspor.