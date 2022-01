Direction le Brésil pour Diego Godin

L'aventure de Diego Godin à Cagliari n'aura duré qu'un an et demi.

Dès le mois de décembre dernier, Diego Godin a annoncé qu'il ne poursuivrait pas son aventure du côté de Cagliari: "Je vais quitter Cagliari en janvier. C’est terminé, je cherche une nouvelle solution et je pourrai parler de mon nouveau club dans dix jours."



En début de soirée, l'annonce officielle de la séparation entre le club italien et la légende de l'Atletico Madrid était actée. Quelques minutes plus tard, le nouveau club de Diego Godin a annoncé l'arrivée du défenseur uruguayen, et il s'agit de l'Atletico Minero.

Quinze ans après son départ de l'Amérique du Sud, Diego Godin retourne donc dans son continent natal.