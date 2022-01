Le RWDM met déjà à profit son nouvel investisseur : un joueur arrive de Crystal Palace

L'homme d'affaires américain, qui a racheté 80% des parts du RWDM et dispose également de parts à Crystal Palace, a déjà fait jouer ses connexions : Jacob Montes (23 ans), milieu offensif prêté en première partie de saison à Waasland-Beveren, va rejoindre le club de Molenbeek, également en prêt. Waasland, de son côté, est lié à Crystal Palace via David Blixter, autre actionnaire majeur du club anglais.

Il s'agit cependant d'une solution qui arrange probablement tout le monde car Montes n'obtenait pas beaucoup de temps de jeu au Freethiel, avec 9 matchs joués pour aucune titularisation en D1B jusqu'ici.

✍️ 𝐍𝐄𝐖 𝐒𝐈𝐆𝐍𝐈𝐍𝐆 | Jacob Montes



De 23-jarige Amerikaan is onze eerste winterversterking. Jacob sera prêté par Crystal Palace jusqu'à la fin de la saison.



🔗 Meer info / Plus d'infos :

NL : https://t.co/f6RHrO3SwT

FR : https://t.co/zaXvLA21OH



Welcome in Molenbeek! pic.twitter.com/osOiPVvg9O