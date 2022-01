Une nouvelle arrivée se précise du côté de l'Union

Le joueur n'était pas repris lors du dernier match de son équipe. Il resterait quelques détails à finaliser.

L'Union Saint Gilloise semble décidée à être active dans mercato jusqu'au bout. Après les prêts de Koki Machida et de Kaccper Koslowski, les Bruxellois pourraient très prochainement voir débarquer dans leurs rangs un milieu de terrain évoluant au Lausanne Sport. Selon le média suisse Le Matin, Cameron Puertas (23 ans) serait tout proche de rallier le stade Marien. Le numéro 10 espagnol semblerait motivé par venir en Belgique, lui qui n'a pas été repris lors du dernier match de son équipe. L'Union serait prête à payer les 1,2 millions d'euros de sa clause libératoire. Quelques détails resteraient à régler, mais sa venue se préciserait de plus en plus. Puertas a inscrit 2 buts en 16 matchs de Super League suisse. Selon le site de référence Transfermarkt, il a une valeur de 2 millions d'euros.